За Конституцию - не чокаясь: появились яркие фотожабы на Зеленского и русский реванш в Украине

Пользователи социальных сетей продолжают публиковать всевозможные фотожабы на президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, украинцы высмеивают политику главы государства, а также его резкие заявления, в числе которых планы изменить Конституцию Украины.

Также фигурирует в фотожабах и предшественник Зеленского - Петр Порошенко.

Напомним, что в сети появилась новая карикатура, которая выставляет в ироническом свете все спорные "достижения" президента Украины Владимира Зеленского в период его нахождения в должности.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский уже принял решение о законе по следственным комиссиям, который позволяет начать процедуру импичмента, но пока скрывает это, поскольку опасается, что Верховная Рада сможет без проблем преодолеть вето.