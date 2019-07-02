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Боится объявить публично: стало известно о решении Зеленского по важному закону

вторник, 02 июля 2019, 13:50
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Президент Украины Владимир Зеленский уже принял решение о законе по следственным комиссиям, который позволяет начать процедуру импичмента, но пока якобы скрывает это, поскольку опасается, что Верховная Рада сможет без проблем преодолеть вето.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил политолог Тарас Березовец в своем Telegram-канале.

"По моим данным, Зеленский уже ветировал закон о ВСК по совету Богдана. Но публично объявлять об этом не хочет. В Офисе президента опасаются, что из-за предвыборного хайпа и ответственности Зеленского за провал с ПАСЕ депутаты легко преодолеют вето. Ситуация в любом случае будет обостряться для Зеленского, потому что "пропетлять" в этой ситуации не получится", - написал он.

Он также напомнил, что 27 июня был последним днем, когда президент Зеленский мог подписать закон "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины".

"Суть в том, что этот закон прописывает процедуру импичмента президента. Принятие этого закона было одним из ключевых предвыборных обещаний Зеленского", - добавил Березовец.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля Вооруженных сил (ВСУ) на Донбассе, в результате которого погибли старший матрос Сергей Майборода и сержант Ирина Шевченко, и вызвал волну гнева в сети.

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