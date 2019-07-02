В сети одной карикатурой показали все "достижения" Зеленского

В сети появилась новая карикатура, которая выставляет в ироническом свете все спорные "достижения" президента Украины Владимира Зеленского в период его нахождения в должности.

Фотожабу опубликовало популярное Facebook-сообщество "Баба і кіт".

На снимке изображен аквалангист с лицом президента Зеленского, который передвигается по дну водоема все глубже и устанавливает таблички с надписью "Дно". Следует отметить, что выражение лица у героя картинки крайне самодовольное, будто он считает все происходящее шуткой.

Пользователи Facebookв комментариях под фотожабой отметили, что глава государства вряд ли остановится на достигнутом и будет двигаться все глубже. Некоторые считают, что его цель - добраться бездны. Следует отметить, что оправдывающих гаранта Конституции комментариев под карикатурой в течение часа ни одного не появилось.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский уже принял решение о законе по следственным комиссиям, который позволяет начать процедуру импичмента, но пока скрывает это, поскольку опасается, что Верховная Рада сможет без проблем преодолеть вето.