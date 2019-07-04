Друга главы ОПУ Зеленского поймали на красивой афере в Киеве

Друг главы Офиса президента Андрея Богдана Андрей Вавриш, который некогда был чиновником Киевской горгосадминистрации, а сейчас является руководителем группы строительных компаний Saga Development, попался на афере, связанной со строительством жилого комплекса "Рыбальский".

Об этом сообщают Наші гроші.

Так, в 2015 году, через две недели после того как мэр Киева Виталий Кличко посоветовал Вавришу "писать заявление об увольнении" из Департамента градостроительства и архитектуры КГГА, тот подписал договор на разработку ДПТ Рыбальского от мэрии.

В частности, исполнителем разработки стало ООО "Терра Проджект", которое сейчас тесно сотрудничает с Saga, а инвестором разработки - ООО "Межрегиональный центр технической инвентаризации", которым на тот момент руководил Дмитрий Овсий. Последний - юрист и представитель самого Андрея Вавриша в судах. Вместе с тем, Евсий является руководителем и совладельцем ряда компаний в партнерстве с панамской корпорацией "Тревор Бизнес С.А.". Именно она сейчас выступает владельцем Saga Development.

Соответственно, экс-чиновник, работая в профильном Департаменте, через родственные компании фактически готовил свою же будущую застройку.

Как сообщал "Апостроф", ранее Богдана заметили на концерте певца из России.