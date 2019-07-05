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Это попахивает дурно: появились неожиданные подробности про партию "Слуга народа"

пятница, 05 июля 2019, 09:54
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Вся кампания по регистрации членов партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа" является настоящим фейком.

Такое заявление в интервью изданию "Буквы" сделал украинский адвокат Алексей Шевчук.

По его словам, партии "Слуга народа" и вовсе не существует.

"Существует партия, купленная на коленках у господина Качуры. Вероятнее всего, это он ее продавал. То есть такая партия существует, и называется она "Партия решительных перемен". Потом она переименовывалась в партию "Слуга народа". Проходило это все на адресе массовой регистрации. Я хочу, чтобы вы как журналисты съездили и посмотрели, что находится по этому адресу – Сечевых стрельцов 77, офис 728", - заявил юрист.

Шевчук подчеркнул, что по сей день никто не может узнать, как выглядит устав партии. Также неясно, откуда партия берет средства для кандидатов, которые идут в Раду по мажоритарным округам.

"Вот эта вся кампания по регистрации членов партии - полный фейк", - объяснил юрист.

Также у Шевчука есть вопросы к тому, как проходили съезды партии "Слуга народа". Ему непонятно, каким образом политическая сила утверждала список членов.

"Мне сегодня "Слуга народа" напоминает Коммунистическую партию эпохи распада 1985-1987 годов, когда она уже распадалась и там происходили политические оргии. Точно так же происходит здесь - хочу назначаю, хочу не назначаю. Потом происходит какой-то постпраймериз, когда происходят назначения и снятия этих кандидатов. То есть ни разу не заседала партия. Ни разу не заседал съезд. Никто не может показать эти документы. Это попахивает дурно, и попахивает тем, что уставы готовились на коленках и никакой партии нет", - подытожил адвокат.

Ранее "Апостроф" сообщал, что выборы в Раду могут не состояться: у Зеленского назвали причину.

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