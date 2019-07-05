Мы не подписывали: Зеленский сделал интересное заявление о Минских соглашениях, видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил что ни он, на его команда не подписывала Минские соглашения.

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

"Ни моя команда, ни я не подписывали этот "Минск", но мы готовы идти по пунктам всех минских договоренностей для того, чтобы наконец у нас был мир", - сказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что хочет верить, что люди на Донбассе слышат, что мы все украинцы. По его словам, на Восток Украины постоянно посылают сигналы, что готовы исполнять Минские договоренности.

Там временем пользователей сети насторожили такие слава лидера Украины.

Как сообщал "Апостроф", по словам экспертов, президенту Украины Владимиру Зеленскому, прежде чем вести переговоры с Кремлем, нужно "договориться внутри страны".