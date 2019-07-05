У Зеленского отличились глупой ошибкой про Канаду: история получила смешное продолжение

В пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады – Торонто.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко.

"Вниманию пресс-службы президента. Столица Канады - Оттава. НЕ Торонто. Это 5 класс средней школы, урок географии. Негоже, чтобы на сайте президента сутки висела инфо, что Торонто - это "столица Канады"... На самом деле, это яркий маркер, новые лица- не всегда компетентные и профессиональные..., даже если работали в западных медиа и имеют диплом", – отметила она.

Однако при этом, сама Геращенко также ошиблась, назвав в следующем посте столицей Нидерландов – Гаагу. Политик быстро исправилась, объяснив свою ошибку тем, что правительство и королевская резиденция Нидерландов находятся в Гааге.

Напомним, подробнее о визите Владимира Зеленского в Канаду читайте в материале "Апострофа": О чем Зеленский договорился с премьером Канады: главное.