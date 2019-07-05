RU  UA  EN

пятница, 5 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.65
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июля

10:19
В Канаде шахтеры нашли почти весь скелет древней морской рептилии: фото
10:02
​Путин потребовал отменить указ Порошенко по Донбассу
10:01
У Зеленского отличились глупой ошибкой про Канаду: история получила смешное продолжение
09:58
Свитолина - Саккари: онлайн видео трансляция
09:54
Это попахивает дурно: появились неожиданные подробности про партию "Слуга народа"
09:42
Топ-менеджеры "Укрлендфарминга" рассказали студентам про тренды в агросфере и ІТ-технологии
09:32
Известный журналист раскрыл важные детали поставки из Канады бронетехники для ВСУ: фото
09:20
Певица из Украины попала с мамой в жуткое ДТП в Словакии: опубликованы фото
09:02
Экспедиторы заявили о коррупции и препятствовании бизнесу со стороны Одесской таможни
08:51
Презирают и ненавидят людей: коп из Одессы рассказала, что творит руководство полиции
08:21
Филарет сравнил себя с Христом и выдвинул главе ПЦУ серьезное обвинение
08:00
День Кирилла и Мефодия и именины Юлии: какой праздник 5 июля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У Зеленского отличились глупой ошибкой про Канаду: история получила смешное продолжение

пятница, 05 июля 2019, 10:01
переглянути новину українською

В пресс-службе президента Владимира Зеленского допустили ошибку, назвав столицей Канады – Торонто.

Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко.

"Вниманию пресс-службы президента. Столица Канады - Оттава. НЕ Торонто. Это 5 класс средней школы, урок географии. Негоже, чтобы на сайте президента сутки висела инфо, что Торонто - это "столица Канады"... На самом деле, это яркий маркер, новые лица- не всегда компетентные и профессиональные..., даже если работали в западных медиа и имеют диплом", – отметила она.

Однако при этом, сама Геращенко также ошиблась, назвав в следующем посте столицей Нидерландов – Гаагу. Политик быстро исправилась, объяснив свою ошибку тем, что правительство и королевская резиденция Нидерландов находятся в Гааге.

Напомним, подробнее о визите Владимира Зеленского в Канаду читайте в материале "Апострофа": О чем Зеленский договорился с премьером Канады: главное.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В наших списках есть человек с гражданством России - глава штаба партии Зеленского

Россия не привлекательна, но за Украину никто не будет воевать - европейский политолог

Зеленский ничем не лучше Порошенко - Андрей Куликов

Поражения Зеленского в мире: к чему приведет молчание президента

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: