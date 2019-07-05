Зеленский назначил брата боевика ДНР главой Донецкой области

Председателем Донецкой областной государственной администрации назначен Павел Кириленко, который, по данным СМИ, является братом одного из боевиков ДНР.

Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский, говорится на сайте главы государства.

"Назначить Кириленко Павла Александровича председателем Донецкой областной государственной администрации", - говорится в указе.

Также Зеленский подписал указ, которым уволил с этой должности Александра Куця "в связи с окончанием срока полномочий Президента Украины".

Как известно, 5 июля Зеленский отправился на Донбасс. В ходе визита президент представит общественности нового руководителя Донецкой области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Калюжняк пояснил ситуацию со своим скандальным назначением в руководство СБУ.