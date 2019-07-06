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Он потерял голову: известный журналист назвал главную проблему Порошенко

суббота, 06 июля 2019, 15:40
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Известный украинский журналист Дмитрий Гордон объяснил, почему экс-президенту Украины Петру Порошенко не помог ребрендинг его партии в "Европейскую солидарность".

Свое мнение на этот счет он высказал в интервью "Апострофу".

"Он потерял голову, перестал ощущать реальность. За эти пять лет облизывания со стороны соратников, когда ему все говорили: "Вы самый лучший, народ вас любит. Люди о вас говорят. Вы же "армия, мова, віра, томос". И все, он потерял ощущение связи с реальностью. Он не понимает, что происходит. Его ненавидят, во-первых, за неиспользованный шанс, за утраченные возможности. А потом - это воровство, эта фабрика в России, коррупция в Укроборонпроме, о которой он наверняка знал. И так далее и так далее. Поэтому, Петр Алексеевич, надо уходить", - объяснил он.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Абсолютная победа "Слуги народа" на выборах в Раду – плохо для страны - Дмитрий Гордон.

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