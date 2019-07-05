RU  UA  EN

пятница, 5 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июля

19:15
​Медведчук отличился циничным заявлением по транзиту газа Украиной: в "Нафтогазе" дали ответ
19:11
​Вакарчук устроил странную акцию против олигархов и разозлил сеть
19:09
В Москве прогремел мощный взрыв: страшный момент попал на видео
19:06
Зеленский на Ниагарском водопаде: сколько стоит такой отдых
18:45
Украинский клуб интересуется футболистом из топ-чемпионата
18:31
​Ввозил технику из России: появились новые подробности о похищенном соратнике Гиркина
18:29
Зеленский отреагировал на скандал с новым главой Донецкой ОГА и взбудоражил сеть
18:27
Неля Штепа обвинила соратника Порошенко Недаву в слежке и попытке убийства
18:11
​Moody's предупредило о серьезной угрозе для банков Украины
18:06
​Борьба продолжается: в Украине приняли важное решение по подельнику Януковича
18:01
Политологи рассказали об атаках на новое руководство СБУ со стороны окружения Грицака
17:47
В центре Киева устроили стрельбу из-за девушки: опубликованы фото и видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Россия устроила наглую провокацию с Крымом в ЮНЕСКО: опубликованы фото

пятница, 05 июля 2019, 17:07
переглянути новину українською

РФ в ЮНЕСКО распространяет информацию, что украинское всемирное наследие Херсонес Таврический в оккупированном Крыму является российским.

Об этом сообщает министр культуры Евгений Нищук в Facebook.

Так, делегация РФ представила объект своим на 43 сессии комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО в Баку. Там Россия начала распространять вестник организации.

"Россия продолжает свои дерзкие действия! Это является грубым и недопустимым нарушение всех норм международного права, резолюций Генассамблеи ООН, исполнительного совета ЮНЕСКО согласно которым Крым - это Украина! Это откровенное прямое заявление об аннексии, плевок в лицо всего международного сообщества!", - написал Нищук.

Он отметил, что поднимет данный вопрос на правительственном совещании.

"Коллеги из команды продолжают работу на месте и мы ждем неотложной реакции и вмешательства Министерства иностранных дел Украины и соответствующих нот с требованием прекратить распространение неправдивой информации на мероприятиях ЮНЕСКО", - подчеркнул министр культуры Украины.

Как сообщал "Апостроф", делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами прекратила свою работу в Украине и покинула страну.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Привет Путину: зачем Трамп устроил показуху с оружием

Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

И как теперь называть Путина: в Украине объявили войну матерным словам

На грани катастрофы: три области Украины под угрозой экологиче­ского бедствия

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: