Россия устроила наглую провокацию с Крымом в ЮНЕСКО: опубликованы фото

РФ в ЮНЕСКО распространяет информацию, что украинское всемирное наследие Херсонес Таврический в оккупированном Крыму является российским.

Об этом сообщает министр культуры Евгений Нищук в Facebook.

Так, делегация РФ представила объект своим на 43 сессии комитета Всемирного Наследия ЮНЕСКО в Баку. Там Россия начала распространять вестник организации.

"Россия продолжает свои дерзкие действия! Это является грубым и недопустимым нарушение всех норм международного права, резолюций Генассамблеи ООН, исполнительного совета ЮНЕСКО согласно которым Крым - это Украина! Это откровенное прямое заявление об аннексии, плевок в лицо всего международного сообщества!", - написал Нищук.

Он отметил, что поднимет данный вопрос на правительственном совещании.

"Коллеги из команды продолжают работу на месте и мы ждем неотложной реакции и вмешательства Министерства иностранных дел Украины и соответствующих нот с требованием прекратить распространение неправдивой информации на мероприятиях ЮНЕСКО", - подчеркнул министр культуры Украины.

Как сообщал "Апостроф", делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы по наблюдению за выборами прекратила свою работу в Украине и покинула страну.