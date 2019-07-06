RU  UA  EN

суббота, 6 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

6 июля

17:49
Тучка моя: Зеленский странно отреагировал на вопрос о визите в Канаду
17:40
Советник Зеленского отличился скандальным заявлением про водную блокаду Крыма
17:23
Боевики ДНР показали "мультик" о мощном ударе по ВСУ: опубликовано видео
17:23
Скандальный спортивный топ-чиновник придумал новое наказание украинской чемпионке
17:15
Тимошенко заявила о необходимости срочно изменить политику и руководство Нацбанка
17:06
Крым - это Украина: Россию жестко поставили на место в ОБСЕ
17:00
Гороскоп на завтра: Ракам нельзя терять голову, а Скорпионам нужно проявить мудрость
16:45
Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА: что о нем известно
16:40
Известный писатель возмутился заявлением кандидата от "Слуги народа" про "российский" Крым
16:36
Чем занимались на дне моря погибшие российские моряки: названы интересные версии
16:22
Похищение "командира ДНР": журналисты нашли видео его признания про катастрофу Boeing
15:40
Он потерял голову: известный журналист назвал главную проблему Порошенко
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА: что о нем известно

суббота, 06 июля 2019, 16:45
переглянути новину українською
Фото: 24 канал\Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Закарпатской облгосадминстрации. Им стал Игорь Бондаренко.

Об этом сообщается на сайте президента.

Об Игоре Бондаренко известно, что он - успешный предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских с одноименным брендом. Сам он родом из Евпатории.

Бондаренко имеет неплохое состояние: земельный участок в Лисарни в Мукачевском районе, три квартиры в Мукачево (103, 139 и 92 кв.м. соответственно), а также нежилое помещение на 15,7 кв. м. в том же городе. Также земельным участком, нежилым помещением и еще одной квартирой в Мукачево владеет его жена Ирина.

Кроме того, по некоторым данным Бондаренко связывают с еще одной фирмой в Мукачево, которая занимается недвижимостью.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский представил во Львове нового главу ОГА и в сети указали на неприятный момент.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Абсолютная победа "Слуги народа" на выборах в Раду – плохо для страны - Дмитрий Гордон

Цены на электро­энергию: как новой власти не допустить коллапса

В наших списках есть человек с гражданством России - глава штаба партии Зеленского

Россия не привлекательна, но за Украину никто не будет воевать - европейский политолог

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: