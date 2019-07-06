Зеленский назначил нового главу Закарпатской ОГА: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу Закарпатской облгосадминстрации. Им стал Игорь Бондаренко.

Об этом сообщается на сайте президента.

Об Игоре Бондаренко известно, что он - успешный предприниматель из Мукачево, владелец и основатель сети кондитерских с одноименным брендом. Сам он родом из Евпатории.

Бондаренко имеет неплохое состояние: земельный участок в Лисарни в Мукачевском районе, три квартиры в Мукачево (103, 139 и 92 кв.м. соответственно), а также нежилое помещение на 15,7 кв. м. в том же городе. Также земельным участком, нежилым помещением и еще одной квартирой в Мукачево владеет его жена Ирина.

Кроме того, по некоторым данным Бондаренко связывают с еще одной фирмой в Мукачево, которая занимается недвижимостью.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский представил во Львове нового главу ОГА и в сети указали на неприятный момент.