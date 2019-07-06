Зеленский представил во Львове нового главу ОГА: в сети указали на неприятный момент

В субботу, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский представил нового руководителя Львовской области, а глава СБУ Иван Баканов – главу своего ведомства в области.

Об этом сообщают в соцсети, указав на несколько неприятных моментов, которые не могли не броситься в глаза.

"Сейчас во Львове будет представлять нового председателя ОГА тот сидит рядом с ним и Богданом за столом. Садик-то втирает. Событие происходит в Универе, там, где отец нового главы ОГА деканом международных отношений", - говорится в сообщении.

В сети тут же стали обсуждать мероприятие.

Как сообщалось, ранее спикер главы государства сообщила, что президент Владимир Зеленский настаивает на увольнении всех председателей областных государственных администраций.

Подробнее о назначении новых губернаторов и почему Кабмин не разрешил президенту уволить всех губернаторов, читайте в материале "Апострофа": Итальянская забастовка: почему Гройсман саботирует решения Зеленского.