Зеленский высказался о брате-боевике главы Донецкой области: видео и реакция соцсети

Президент Украины Владимир Зеленский сделал важное заявление, во время представления губернатора Донецкой области Павла Кириленко в Краматорске в пятницу, 5 июля, комментируя скандальную ситуацию с братом нового губернатора.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

"Скажу пару слов. Мы летели, уже с утра появилось огромное количество информации по поводу того, что брат Паши (Павла Кириленко, - прим. ред.) в ДНР служит и т.д. Смотрите, я понимаю, что ему неудобно об этом говорить, давайте я скажу. Мы все понимаем, что там живут такие же украинцы, как и мы. Мы должны это помнить", - заявил президент.

В сети тут же стали комментировать заявление Зеленского, указав на опасный момент.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский представил во Львове нового главу ОГА, а в сети указали на неприятный момент.