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​Глава партии Зеленского сделал странное заявление про русский и украинский языки: видео

вторник, 09 июля 2019, 08:02
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Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет принципиально использовать исключительно русский язык в публичных выступлениях до тех пор, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Отвечая на вопрос Ирины Геращенко, есть ли для "Слуги народа" ценностью украинский язык, Разумков, который в эфирах говорит по-русски, перешел на украинский.

"Я не уверен, что украинский язык сегодня является главной проблемой украинского общества. Если мы говорим о защите государственного языка, то, конечно, защищать и развивать государственный язык надо.

Но, я считаю, не теми механизмами и предложениями, которые использовали представители предыдущей команды. Если мы говорим о популяризации языка, то надо было идти путем создания условий для того, чтобы сегодня более широко использовалась государственный язык. Это не было сделано, мы пошли методом кнута", - отметил он.

Разумков заявил, что разговаривать публично на русском, чтобы ни у кого не возникло желания защищать его от "притеснений".

"Если мы говорим о моем украинском языке, то моя позиция была озвучена очень много раз: я говорил, что пока у нас есть оккупированные территории на востоке государства и аннексированный Крым, я во время эфиров использую русский язык, чтобы никто не захотел приходить и меня здесь "защищать". У меня все неплохо как у человека, который говорит на русском", - сказал он.

Как сообщал "Апостроф", глава Офиса президента Украины Андрей Богдан не исключает возможности установления официального статуса русского языка на Донбассе в обмен на мир.

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