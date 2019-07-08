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Зеленский поддержал скандальное заявление Богдана по русскому языку на Донбассе: видео

понедельник, 08 июля 2019, 21:58
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Президент Украины Владимир Зеленский фактически поддержал заявление главы Офиса президента (ОПУ) Андрея Богдана по русскому языку на Донбассе, отметив, что можно разрешить жителям региона заполнять документы на этом языке при необходимости.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook обнародовал журналист Юрий Дощатов.

"Такая информационная была война, что нельзя говорить на русском языке. Я думаю, вы понимаете, что можно говорить, как вы хотите… Я президент, я с вами говорю, как хочу, правильно? Если будет у дончан специальная просьба, что для них важно, чтобы они могли документы заполнять, например, на русском языке, я не вижу никакой проблемы", - сказал Зеленский.

Стоит добавить, что об официальном предоставлении русскому языку статуса второго государственного речь не шла.

Как известно, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявлял, что разрешил бы Донецку и Луганску сделать русский язык региональным, но уточнил, что это лично его мнение и "при условии, что после этого они - территория Украины".

Напомним, "Апостроф" сообщал, глава Офиса президента Андрей Богдан ни на шаг не отходит от президента Владимира Зеленского и проводит с ним, вероятно, больше времени, чем его законная супруга.

Читайте также материал "Апострофа": Газовые переговоры и снятие блокады с Донбасса: ключевые заявления Зеленского на саммите Украина-ЕС.

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