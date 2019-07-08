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Боевики открыли огонь по мирным жителям на Донбассе: фото

понедельник, 08 июля 2019, 08:36
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В субботу, 6 июля, боевики обстреляли жилые дома на Донбассе, расположенные в поселке Новгородское (Донецкая область), в результате чего один человек получил травмы.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook, публикуя фото с места обстрела.

"Поздно вечером боевики обстреляли поселок Новгородское. Известно, что огонь противник вел с оккупированной Горловки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате разрыва мин калибра 82 мм повреждены окна в частном доме по улице Славянской и ранен 77-летний мужчина. Мина боевиков разорвалась в нескольких метрах от его дома.

На данный момент пострадавший находится в больнице Торецка.

Как сообщал "Апостроф", ранее пропагандисты Путина попали под обстрел на Донбассе.

Также боевики ДНР обнародовали в сети видео, на котором якобы зафиксирован их мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе, но многие сразу же усомнились в достоверности ролика, назвав его "мультиком".

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