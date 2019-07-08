​На Донбассе запаниковали из-за предательства России

Жители так называемой ДНР пожаловались в сети на оккупантов, что те перестали привозить гуманитарную помощь детям.

Об этом сообщается на странице сообщества hochu _ domoy в Twitter.

В частности, жительница оккупированной Макеевки поинтересовалась, почему перестали раздавать детское питание. На что ей ответили, что гумконвоя не было с марта месяца.

"Россия тебя всегда бросит, сынок (с)", - прокомментировали в сообществе.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Привыкли жить на подачки", "халява..она такая", "ДаМбасс, после того как устал кормить Украину, устал кормит себя", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились фото документа со сборами подписей жителей оккупированного Донбасса для обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому.