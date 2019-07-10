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Выгнанный Зеленским депутат вспомнил о рояле и пригрозил президенту судом

среда, 10 июля 2019, 18:12
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Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок, которого президент Владимир Зеленский выгнал из зала во время рабочего совещания, пообещал подать в суд.

Об этом сообщает издание "ТТ-Инфо".

"Какой-то хам выгоняет человека, которого выбрали люди, я вообще в шоке. Все началось с того, что я начал задавать вопросы и просить помощи Президента в строительстве больницы, рассказывая о коррупции в райадминистрации. И вместо того, чтоб райадминистрацию выгнать за то, что они отмывают деньги, почему-то выгнали меня", – прокомментировал свое изгнание Годунок.

Секретарь горсовета отметил, что гнев президента вызвали замечания о коррупции в районе и отсутствии финансирования.

"Он прочитал в Интернете какую-то дурь. Он сам сказал, что нашел что-то в Интернете и там про меня что-то пишут. Так что, мне найти в Интернете, что там на него пишут, как он по роялю яйц…ми бьет или там, где он на наркомана похож или бухой? Поэтому никакого разбоя не было, я госслужащий", – также заявил Годунок.

Чиновник собрался подавать на Владимира Зеленского в суд, чтобы потребовать извинения и компенсацию за моральный ущерб.

"Я завтра соберу пресс-конференцию и подам на него в суд. Буду требовать извинений за эту ситуацию и компенсации за моральный ущерб. Он вел себя как какой-то гопник: "Выйди, вон отсюда, иди гуляй". Я же и есть власть, наоборот послушай ее. А меня за правду выгоняют из зала. Вот такая ситуация", - резюмировал Годунок.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 10 июля президент Владимир Зеленский назначил нового главу Киевской области.

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