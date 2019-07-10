Зеленский назначил нового главу Киевской области: что о нем известно

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна главой Киевской областной государственной администрации.

Данный указ президент подписал во время церемонии представления нового председателя Киевской ОГА в Бориспольском городском совете.

"Хочу Михаила Бно-Айрияна вам представить, нового руководителя Киевской области. Можно поаплодировать - новый человек, это профессиональный специалист, действительный менеджер", - сказал президент.

После того, как было объявлено о назначении, Зеленский вручил Бно-Айрияну удостоверение председателя Киевской ОГА.

Бно-Айриян Михаил Каренович является уроженцем Азербайджана. Он окончил Киевский национальный университет имени Т. Г. Шевченко по специальности "Международные экономические отношения".

В период с 2009 по 2011 годы занимал должности в посольстве Украины в России. В декабре 2011 года его назначили помощником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко. В начале 2013 года он стал советником вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам.

В 2015 году Бно-Айриян занимал должность начальника управления европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности, а с октября 2016 года работал в ГП НЭК "Укрэнерго".

Ранее "Апостроф" сообщал, что исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов уволил с должностей руководителей таможен Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой областей.