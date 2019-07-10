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Надо поговорить: сможет ли Зеленский расширить Нормандский формат

Привлечение к переговорам США и Великобритании - под большим вопросом

Артур Гор среда, 10 июля 2019, 10:15
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Привлечение к переговорам США и Великобритании - под большим вопросом Фото: president.gov.ua

Эпопея с несостоявшимся телемостом Украина-Россия завершилась за считанные часы, однако неожиданным итогом российской информационной операции стала реакция украинского президента. Владимир Зеленский заявил, что готов говорить с президентом России Владимиром Путиным, однако компанию в этом разговоре должны составить лидеры Франции, Германии, Великобритании и США. То есть, речь идет о возобновлении переговоров в Нормандском формате, да еще и с привлечением новых участников. Реально ли вернуться к таким переговорам, и нужно ли это лидерам Европы и США, разбирался "Апостроф".

Интересы США и РФ

Владимир Зеленский еще в ходе своей предвыборной кампании неоднократно заявлял, что готов обсуждать с Путиным тему Донбасса, а сам российский лидер на прошлой неделе в интервью итальянским СМИ отметил, что главным условием для таких переговоров должно стать выполнение Минских соглашений и прямые переговоры с лидерами боевиков в ОРДЛО, на чем активно настаивает Москва.

Но одно дело переговоры двусторонние, и совсем другое дело контакты в Нормандском формате, ведь последняя встреча в такой конфигурации состоялась еще в 2016 году в Берлине. После этого нормандская четверка либо собиралась в неполном составе (без Владимира Путина), либо все ограничивалось встречами на уровне глав МИД и телефонными разговорами. Да и то последний телефонный контакт президентов Украины и России был еще в июне прошлого года. Правда, в ноябре 2018 года сразу после захвата в плен украинских моряков, экс-президент Петр Порошенко пытался связаться напрямую с Путиным, но в Кремле говорить не захотели, сославшись на "несовместимость графиков".

Сейчас же в Кремле отмечают, что инициативу Зеленского, конечно, рассмотрят, но пока никаких выводов делать не спешат. Смущает Москву и привлечение в процесс США и Великобритании, которые формально к переговорам в Нормандском формате отношения не имеют.

А вот в Беларуси, где Зеленский и предложил провести переговоры в формате "Нормандская четверка плюс", заявили, что готовы предоставить площадку для диалога по Украине. "Наш президент абсолютно поддерживает предложения Владимира Зеленского", - отметили в пресс-службе Александра Лукашенко.

Желание лидера Беларуси привлечь в Минск для переговоров лидеров ЕС и США понятно, но нужно ли это самим западным политикам?

"Впервые о том, чтобы изменить список участников переговоров, было заявлено официально на высшем уровне. Здесь видна попытка Украины перехватить инициативу, чего не было при Порошенко, и задавать тон хотя бы по форме, с возможным переходом на содержание. Сейчас участники Нормандского формата должны официально заявить: они за изменение формата или нет? Если нет, то почему? – комментирует ситуацию "Апострофу" аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич. – Для Германии и Франции, например, заявление, что они не хотят видеть в переговорном процессе США и Великобританию, будет вызывать большие вопросы".

"Вероятность встречи именно в таком формате под вопросом, в том числе, из-за смены лидеров Великобритании", - добавляет "Апострофу" политолог Владимир Фесенко.

По словам политтехнолога Ярослава Макитры, более или менее ясная картина относительно формализации участия США в Нормандском формате появится после встречи Зеленского с Трампом, которая планируется в августе-сентябре этого года.

"Определяющей тут должна стать встреча между Зеленским и Трампом и, очевидно, на ней этот вопрос и будет подниматься. Но раньше не было видно, чтобы США или Великобритания проявляли особое желание вступать в такой формат переговоров", - говорит "Апострофу" Макитра.

Но если США и Великобритания согласятся примкнуть к Нормандскому формату, пойдет ли Кремль на такую конфигурацию переговоров?

"Ведь в Кремле нашли определенную формулу взаимоотношений с ЕС, Францией и Германией и эта формула приводит к ослаблению санкций против России, например, возвращение делегации РФ в ПАСЕ. А Великобритания и США могут расставлять совершенно иные акценты и условия. И на выходе могут быть уже другие договоренности, а те договоренности, которые есть сейчас, Россию, в принципе, устраивают", - отмечает Макитра.

Впрочем, хотя бы для показательного прогресса в украинском вопросе, России придется согласиться на участие США.

Хотя бы для показательного прогресса в украинском вопросе, России придется согласиться на участие США Фото: kremlin.ru

"Что касается России, то, вспомните, недавнюю встречу Путина и Трампа, где обсуждалась, в том числе, Украина. А теперь из Украины идет предложение: давайте соберемся вместе и поговорим. И если на этом фоне РФ скажет, что не хочет вместе с США говорить о возможностях урегулирования кризиса в Украине, то это слабо коррелируется с контактами Путина и Трампа", - говорит Игар Тышкевич.

Правда, реализацию такого формата Россия попытается максимально затянуть.

"Они хотят посмотреть, чем завершатся парламентские выборы, и какая конфигурация возникнет в парламенте, и уже исходя из нее будут выстраивать свои планы внешней политики по отношению к Украине", - поясняет "Апострофу" дипломат Олег Белоколос.

Кстати, до встречи в формате "Нормандская четверка плюс" могут состояться консультации лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

"Нормандский формат никуда не уйдет. Более того, насколько мне известно, встреча в данном формате уже готовится. В июле должна состояться встреча помощников лидеров стран Нормандского формата и на ней будет обсуждаться дата, место и повестка", - сообщил Фесенко.

Украинский интерес

А вот повестка – краеугольный камень переговоров в украинском вопросе, ведь в каком бы формате они не состоялись, очевидно, что Россия будет настаивать на своем варианте прочтения Минских соглашений: прямые переговоры с боевиками и их интеграция в политическое поле Украины. По крайней мере, за три года тезисы Москвы практически не изменились. Тогда какой смысл в новых переговорах и форматах, если Путин повторит старую песню?

"Действительно, в Минском процессе есть разночтения. Но что касается миротворческой операции, она не прописана в Минских соглашениях, это новая инициатива, и, по крайней мере, можно обсуждать формат дальнейших действий: либо мы работаем по Минским соглашениям, либо мы работаем с миротворцами. Плюс, обсуждать варианты восстановления Донбасса", - отмечает Тышкевич.

"Это будет та же повестка, что и ранее, только в доработанном виде: прекращение военных действий и обеспечение безопасности в зоне конфликта, - добавляет Владимир Фесенко. – Цель Зеленского – прекращение военных действий, а не политическое урегулирование. Поэтому и начали разводить силы в Станице Луганской. Если получится там, то попробуют развести по всей линии разграничения. А дальше детализированная дорожная карта с четким графиком с обеспечением участия третьей стороны – миротворцев. Те проблемы, которые не были решены 2-3 года назад нужно вернуть в переговорный процесс и попытаться достичь прогресса".

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