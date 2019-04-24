Ждем с нетерпением: Януковичу ответили на возвращение в Украину

В Генеральной прокуратуре Украины отреагировали на заявление адвокатов экс-президента Украины Виктора Януковича о том, что беглый политик может вернуться на родину.

Как написал на своей странице в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко, намерения Януковича его радуют.

"Здесь его ждет не только приговор за государственную измену, но и готов обвинительный акт за организацию расстрелов Майдана. Дважды ВР не проголосовала за продление права заочного судопроизводства. Поэтому ждем приезда Януковича с нетерпением, конвоем и наручниками", - пишет он.

Ранее экс-премьер-министр Украины времен Виктора Януковича Николай Азаров заявил, что собирается вернуться в Киев.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Европейский Союз снял санкции с главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича - Андрея Клюева.