Ждем чистки в рядах соратников: сети бурно обсуждают заявление Зеленского про люстрацию

Видеообращение президента Владимира Зеленского, в котором он предложил люстрировать всех топ-чиновников и депутатов с 2014 по 2019 года, вызвало в сети бурный резонанс.

Чаще всего вспоминают о том, что в случае принятия законопроекта под люстрацией окажутся в том числе и соратники президента, в частности глава СНБО Алексей Данилюк (бывший министр финансов) и экс-министр экономики Айварас Абромавичус.

Также пишут о том, что глава Офиса президента, Андрей Богдан, также подпадает под люстрацию, причем под прежний вариант закона. Поэтому некоторые даже предполагают, что предложение Зеленского якобы направлена на дискредитацию самого понятия люстрации и, таким образом, избавления от обвинений в свой адрес.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона о люстрации.