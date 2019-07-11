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Советник Зеленского высказался о войне, УПА и важности русского языка: видео

четверг, 11 июля 2019, 11:22
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Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев, который выступил за отмену военного парада на День независимости в Украине, высказал тезис о важности русского языка и характере войны на Донбассе.

"Политика неиспользования русского языка – это политика как минимум в условиях войны, это политика как минимум преступной халатности, как максимум саботаж. Как карается саботаж в военное время, это все знают хорошо. … Отдать врагу мощнейшее оружие, а именно русский язык это либо преступная халатность либо саботаж или клинический идиотизм, вот прямо медицинский", - сказал он.

В подтверждение своих слов Потураев привел яркий пример из истории.

"Есть в архивах, музеях много примеров листовок агитационных, которые печатала УПА и почему-то она их печатала на русском языке, обращаясь к солдатам Красной армии. Они что не патриоты были? Чего же они их не по-украински писали?" - добавил он.

Кроме того, политолог объяснил, какую именно войну ведет президент РФ в Украине.

"У этой войны есть другое название – реальное, а не привнесенное Москвой. Она называется не конвенционная война. Она ведется без объявления войны, наемниками. Россия ведет с нами не конвенционную войну и плевать хотела на все конвенции", - объяснил Потураев.

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Как сообщал "Апостроф", ранее знаменитый западный историк дал совет, что делать в Украине с русским языком.

Также стало известно, что пропагандисты ЛНР выдали новую страшилку об украинских "карателях" и русском языке.

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