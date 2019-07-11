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Знаменитый западный историк дал совет, что делать в Украине с русским языком

четверг, 11 июля 2019, 05:38
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Украине на государственном уровне следует разрешить использование русского языка, однако с учетом отдельных правок, которые будут определяться исключительно внутри страны, чтобы в стране существовала украинская версия русского языка для внутреннего использования.

Об этом заявил американский историк и исследователь Тимоти Снайдер для "Громадське".

Он отметил, что является при этом большим поклонником "мягкой украинизации" и выступает за популяризацию украинского языка в обществе.

"Я - за украинизацию. Считаю, что должна существовать язык, на котором говорят в политике и публичной жизни, и этой языком должен быть украинский… Если бы это зависело от меня, то в общественной жизни было бы больше украинского… Однако, если в вашей стране существует важный второй язык, - и так бывает где-либо в мире - то вы должны иметь какое-то собственность над этим языком, определять его стандарты", - отметил он.

Тимоти Снайдер провел аналогию между американским английским языком, который сильно отличается от оригинального, и украинским русским. По его мнению, ситуации у США и Украины в вопросе культурного влияния были схожи и американцам удалось построить свою культуру и идентичность, используя чужой, но адаптированный язык.

"Я говорю на американском английском. И с первого взгляда могу сказать, текст написан британским английским или американским. Я предлагаю сделать так, как это происходит в мире. Украина дает России абсолютно неестественное преимущество, не создавая стандарт русского языка в Украине самостоятельно, не создавая собственные словари русского языка для Украины. Это означает, что украинцы не могут сказать, откуда русскоязычный человек - из России или из Украины. Вы должны позволить украинским журналистам, студентам писать украинской версией русского. Это позволило бы украинцам говорить по-русски так, как говорят в России", - добавил исследователь.

По мнению исследователя, именно за счет таких гуманитарных шагов, Украина может обеспечить себе мощное национальное культурное развитие.

"Важно, чтобы в Украине были институты, которые позволяли бы языку и культуре нормально развиваться", - подчеркнул историк.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что боевики пугают население оккупированного Донбасса новым фейком о языке, якобы в отдельных районах восточной Украины добровольцы украинской армии под угрозой физической расправы запрещают местному населению общаться на русском.

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