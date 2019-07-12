Луценко вызвали на допрос в НАБУ: названа причина

Национальное антикоррупционное бюро вызвало на допрос генерального прокурора Юрия Луценко.

Как сообщила его пресс-секретарь, в НАБУ главу ГПУ вызвали в связи с передачей им резонансного дела в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика другому составу прокуроров.

"Генеральный прокурор Юрий Луценко вызывается на допрос в НАБУ по поводу принятия им процессуального решения о передаче резонансного уголовного производства в отношении участника Евромайдана Ивана Бубенчика составу прокуроров во главе с курирующим заместителем генпрокурора Анжелой Стрижевской для осуществления беспристрастного и эффективного досудебного расследования", - написала она.

Допрос Луценко должен состояться 15 июля.

Она уточнила, что Луценко вызывают на допрос в качестве свидетеля.

Как сообщал "Апостроф", 3 апреля Ивану Бубенчику вручили подозрение в незаконном обращении с оружием, посягательстве на правоохранителя и умышленном убийстве. Позже подозрение в убийстве сняли. В мае суд отказался арестовывать активиста.