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Обезьянки, "гражданская война" и дети: одиозный нардеп устроил на ТВ перепалку с премьером

пятница, 12 июля 2019, 08:07
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В телеэфире произошла перепалка между народным депутатом партии "Оппозиционный блок" Евгением Мураевым и премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Это случилось во время программы "Право на владу".

Так, после выступления нардепа Андрея Садового и слов премьера Мураев назвал их "обезьянками", комментируя перепалку политиков. Однако Гройсман подчеркнул, что оскорбления в эфире неуместны и добавил: "Если вы хотите посмотреть на обезьяну - посмотрите в зеркало".

Ведущая программы также призвала Мураева прекратить хамство. Однако нардеп начал высказывать далее свою позицию, рассказывая о войне на Донбассе и Революции Достоинства.

Когда информацию депутата начали оспаривать, он заявил, что "Притуле передадите: что я назвал войну гражданским конфликтом, Революцию - государственным переворотом".

"Уже целая очередь, кто возбуждал против меня уголовные дела. Это был Пашинский, Парубий, Тетерук, так что может стать в очередь (Притула, - ред.), я ему подарю барабан и он возглавит эту толпу", - заявил Мураев.

После этого слово взял Гройсман, заявив, что не хочет иметь дело с человеком, который не признает Украину. Однако в этот момент нардеп перебил его: "Вы не Украина просто, вы к ней не имеете никакого отношения. Ваши дети учатся в Лондоне, а вы тут рассказываете какая система образования". Также Мураев добавил, что дети бывшего президента также учатся в Лондоне.

"Если у вас вопросы ко мне, то не надо их перекладывать на моих детей, которых вы даже не знаете", - сказал премьер.

На это ведущие заявили, что цеплять тему о детях "это удар ниже пояса". Но Гройсман объяснил свою семейную ситуацию.

Смотреть с 2:09:45 до 2:13:58

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