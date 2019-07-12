Зеленский копирует Лукашенко в "ператрахивании" чиновников: появилось забавное видео

Между президентом Беларуси Александром Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским, который предложил люстрировать всех политиков, пришедших к власти после Майдана, нашли много общего.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Так, на видео видно, как во время своих первых публичных встреч в качестве президента Украины Владимир Зеленский критически и эмоционально высказывался в отношении подчиненных, чем очень был похож на Александра Лукашенко.

Напомним, что одним из самых знаменитых перлов Лукашенко стала фраза "Я свой парламент ператархіваў і буду ператрахіваць" ("Я свой парламент перетряхиваю и буду перетряхивать").

Как сообщал "Апостроф", ранее сети бурно обсуждали заявление Зеленского про люстрацию.

Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволит Андрея Богдана с должности главы администрации президента, если Конституционный суд Украины примет решение о соответствии Конституции соответствующих положений закона о люстрации.