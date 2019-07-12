RU  UA  EN

суббота, 13 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.70
Меню
Политика

Новости

13 июля

12:27
Зинченко высмеял скандального украинского футбольного эксперта: фото
12:20
Сети разгневал инцидент с Катей Осадчей в самолете авиакомпании Коломойского
12:20
Возобновление "нормандского формата": стало известно, о чем говорили дипломаты в Париже
11:53
Киеву нужен нормальный мэр и эффективный закон о столице - лидер партии "Основа"
11:44
Массовое ЧП с детьми под Одессой: видео и свежие данные от врачей
11:24
Украина завоевала два "золота" на Универсиаде в Италии
11:16
Во Львове 21-летняя девушка устроила смертельные гонки с полицией: фото и видео ДТП
11:03
Тимошенко заявила о готовности вместе с Зеленским "поднимать страну"
10:45
Джокович - Федерер: онлайн видео трансляция финала Уимблдона
10:45
Гибель 7 детей на реке в России: появилось фото и детали трагедии
10:31
Бывшие контрактники Нацгвардии устроили драку с полицией в Николаеве: фото и видео
10:27
Почему в Италии посадили нацгвардейца Маркива: волонтер детально описала скандальную историю его дела
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский заключил пари с мэром Днепра: опубликовано видео

пятница, 12 июля 2019, 16:28
переглянути новину українською

Во время официального визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский заключил интересное пари с местным городским головой Борисом Филатовым.

Так, во время инспекции ремонтных работ на центральном мосте города Зеленский поинтересовался у мэра о том, почему реконструкция моста затянулась на три года, хотя обещали открыть мост через год.

Филатов заверил, что мост будет торжественно открыт 14 сентября 2019 года. Зеленский же не поверил мэру и предложил заключить пари, на которое Филатов согласился. Его суть заключается в том, что в случае смещения сроков открытия моста городской голова самостоятельно напишет заявление об отставке.

"Сделка" президента и мэра также была зафиксирована на видео.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стала известна реакция послов G7 на идею Зеленского о дополнительной люстрации.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тройка с плюсом: как оценить пятилетний "роман" Украины и ЕС

В дружеском тоне: все подробности и слухи вокруг разговора Зеленского и Путина

Пиар и ничего больше: почему Европа приняла решение в пользу Януковича

Выбор после выборов: два варианта для коалиции в новой Верховной Раде

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: