Зеленский заключил пари с мэром Днепра: опубликовано видео

Во время официального визита в Днепр президент Украины Владимир Зеленский заключил интересное пари с местным городским головой Борисом Филатовым.

Так, во время инспекции ремонтных работ на центральном мосте города Зеленский поинтересовался у мэра о том, почему реконструкция моста затянулась на три года, хотя обещали открыть мост через год.

Филатов заверил, что мост будет торжественно открыт 14 сентября 2019 года. Зеленский же не поверил мэру и предложил заключить пари, на которое Филатов согласился. Его суть заключается в том, что в случае смещения сроков открытия моста городской голова самостоятельно напишет заявление об отставке.

"Сделка" президента и мэра также была зафиксирована на видео.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стала известна реакция послов G7 на идею Зеленского о дополнительной люстрации.