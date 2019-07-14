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В сети одной карикатурой показали печальную ситуацию в Украине

воскресенье, 14 июля 2019, 00:27
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Недавние события в Украине и за ее пределами с возвращением бывших сторонников экс-президента Виктора Януковича и отменой санкций против них в Европе вызывают у многих украинцев ощущение "реванша".

Соответствующую карикатуру опубликовал на своей странице в Twitter блогер под ником Ukr_Che.

Рисунок является аллюзией на известный исторический снимок, сделанный 23 февраля 1945 года фотографом Джо Розенталем. Розенталь запечатлел солдат США водружающих американский флаг на вершине горы Сурибати во время битвы за Иводзиму во Второй мировой войне.

На карикатуре вместо американских солдат – колорадские жуки, которые поднимают свое знамя на фоне украинского флага.

"Ощущение на сегодня", – кратко прокомментировал рисунок автор поста. Автор карикатуры не указывается, блогер лишь отметил в комментариях, что этому рисунку уже около "пары месяцев".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам экс-президента Украины Виктора Януковича и его ближайших соратников, в том числе Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева.

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