Центр Разумкова назвал пять партий, которые проходят в Раду: список

Шансы на то, чтобы преодолеть проходной барьер в Верховную Раду нового созыва имеют пять политических сил.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного центром Разумкова с 5 по 11 июля.

Так, лидером гонки на досрочных выборах в Раду остается партия "Слуга народа". Политсилу президента готовы поддержать 41,5% опрошенных. Второй идет "Оппозиционная платформа — За жизнь", которая может набрать 12,5% голосов. Тройку лидеров замыкает партия Святослава Вакарчука "Голос" с поддержкой 8,8% избирателей.

Немного отстала от лидеров "Европейская солидарность" Петра Порошенка: ее готовы поддержать 8,3% опрошенных. Последней партией, которая сейчас проходит в Раду является "Батькивщина" Юлии Тимошенко с 7%.

При этом еще две политсилы имеют шансы попасть в Раду с учетом статистической погрешности в 2,3%: это "Сила и честь" (4,6%) и "Оппоблок" (3,8%).

По материалам НВ.

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