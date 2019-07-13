Результаты парламентских выборов станут неприятным сюрпризом для "Слуги народа" - гендиректор КИУ

Конфликты, скандалы, силовое противостояние уже стали неотъемлемой частью украинских выборов. Однако в этом году можно ожидать меньший градус борьбы ввиду того, что предвыборная кампания очень короткая, рассказал в интервью "Апострофу" генеральный директор Комитета избирателей Украины АЛЕКСЕЙ КОШЕЛЬ. Некоторые политсилы думали быстро попасть в парламент на волне ситуативной популярности, но Украина - это далеко не "государство в смартфоне", и результат для них может быть очень неоднозначный, добавил эксперт.

- Каким будет следующий созыв Верховной Рады?

- Я с нетерпением жду последних социологических опросов. Последние ток-шоу, последние политические заявления и скандалы могут существенно повлиять на рейтинги. Потому что мы имеем очень короткую избирательную кампанию. И это не только формальные 2 месяца, отведенные законом. Реально агитационная кампания проходит в период 3-4 недель. А по отдельным мажоритарным округам еще неделю назад мы видели, как ряд кандидатов даже не начинали свою кампанию. Поэтому результаты могут быть совсем другими. И я сейчас очень условно смотрел бы на социологические опросы. Потому что есть и возможности и риски нарастить и существенно уменьшить свой рейтинг.

- У каждой партии?

- Да, но для меня очень большой неожиданностью был рейтинг партии пророссийского провокатора Шария. Это около 1,5%. И это риск того, что партия может преодолеть двухпроцентный избирательный барьер и претендовать на получение финансирования в Раде в рамках государственного финансирования политических партий. И таким образом мы можем подорвать доверие к государственному финансированию.

- Но законом не запрещено?

- Я думаю, что деятельность этой партии, ее допуск к выборам - это просто недоработка спецслужб.





- Что касается партии "Голос", согласны ли вы с тем, что Вакарчук своими выступлениями на телевидении обвалил рейтинг партии?

- Пока трудно говорить об обвале. Я говорил бы об уменьшении рейтинга. Довольно странно, но есть очень сильная команда партии "Голос" и слабые выступления Святослава Вакарчука - лидера списка. И поэтому уменьшение рейтинга, я считаю, связано именно с его выступлениями на ток-шоу. При том, что он единственный политик, который может собирать десятки тысяч людей на концерты, накануне которых происходит агитация. То есть должен быть обратный эффект. Но сейчас для партии - повод задуматься, сменить свою стратегию и предлагать на первый план тех лидеров, тех спикеров, которые входят в 10-ку, 20-ку избирательного списка. Там очень много ярких личностей.

- А сколько процентов украинцев еще не определились, за кого голосовать? Есть такая цифра?

- Очень сложно сказать. Есть перетекание голосов. Плюс не забываем, что есть около 7% процентов людей, которые определяются в день выборов, и часто в кабинке определяются. И здесь может быть достаточно неприятный сюрприз для "Слуги народа". Атака клонов состоялась на украинские выборы. Я думаю, что можно не досчитаться из-за клонов, из-за однофамильцев, из-за технологии копирования стилистики кампании, из-за игры слов... не один-два мандата, а гораздо больше, возможно, и 10 мандатов.

- Если сравнивать с предыдущими парламентскими выборами: будет ли избирательная кампания и день самих выборов честнее, или наоборот – более грязной?

- Вообще сложно давать оценку по Украине, но в мажоритарных округах будет серьезная конкуренция, где-то уже кампания переходит в формат силового противостояния. Я думаю, что конфликты, скандалы, силовые методы на избирательном участке обязательно будут. Вот, к примеру: к нам поступает информация, что в отдельных мажоритарных округах идет соревнование за то, кто сможет донести свои агитматериалы к избирателям. Доходит до того, что одна команда бросает листовки в почтовые ящики избирателей, а другая команда их вытягивает. Тогда первая команда устанавливает ночную охрану для того, чтобы другие группы не уничтожали их агитационные материалы.

Алексей Кошель: "в мажоритарных округах будет серьезная конкуренция, где-то уже кампания переходит в формат силового противостояния" Фото: Евгений Котенко

Во время предыдущих выборов такие факты также имели место. Но я думаю, в этом году будет несколько меньше силового противостояния, несколько меньший градус борьбы - только ввиду того, что кампания очень короткая. Есть влияние партийных брендов. И влияние тяжеловесов-мажоритарщиков, которые годами работали в округах. И там, кстати, может быть интересен результат, неприятный для "Слуги народа". Потому что по отдельным мажоритарным округам лидерами являются кандидаты-мажоритарщики, которые активно работали в округе. Я имею в виду не раздачу проднаборов или деятельность благотворительных фондов, а просто кандидат присутствовал в округе, работал: встречался с людьми, отмечал с ними праздники, храмовые праздники и тому подобное. И эти кандидаты имеют достаточно высокие рейтинги. А в отдельных регионах на самом деле есть феномен мощных брендов.

- Такая короткая парламентская кампания для самих партий - это хорошо или плохо? Кажется со стороны, чем меньше времени, тем больше они могут сделать себе хороший рейтинг.

- Я думаю, это очень выгодно для партийных спонсоров. Потому что короткая кампания всегда в разы дешевле, чем длинная кампания. Мы видим, что телевизионная реклама массово стартовала только в течение последней недели. Расходы на выборы будут значительно меньше.

И почему, собственно, все партии согласились с указом президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Радой? Они думали: мы сейчас на своих старых рейтингах продолжим президентскую кампанию, зайдем в парламент и не будем волноваться о крупных расходах, масштабной работе организационных структур и так далее.

Но для общества такая кампания невыгодна. Она вредна, потому что мы сейчас видим доминирование формы. Мы не видим, чтобы происходили дискуссии о тезисах избирательных программ, о логике продолжения реформ. Это исключительно в формате отдельных ток-шоу. А в общем - и программы партий и общая стратегия происходят в формате красивых лозунгов: "Мы новые, вы старые". Но мы забываем о том, что среди старых есть сверхрезультативные народные депутаты.

Вот я всегда привожу пример Виктора Пинзеника. По нашим исследованиям его участие в голосованиях составляло 98-99%. Это высокие показатели. Плюс он результативный как народный депутат по написанию законопроектов. Но его в избирательных списках нет. Потому что гораздо удобнее и выгоднее взять представителей шоу-бизнеса, известных, узнаваемых людей - и просто, и легко, когда вместо тебя агитирует известный комик, известный артист, известный певец.

Если бегло проанализировать списки, то можно предположить, что качество нового парламента будет значительно ниже, чем парламента этого созыва. То есть в IX созыве мы точно получим большую группу представителей шоу-бизнеса и большую группу представителей спорта. Я не имею ничего против этих профессий, но работа народного депутата - это участие в голосованиях.

- Смогут ли новые народные избранники писать законопроекты?

- Я думаю, традиционно будут писать юридические отделы избирательных штабов. Но еще вопрос - понять суть самого законопроекта, за который ты голосуешь. Поэтому, очевидно, мы получим новых "кнопкодавов". Некое возвращение голограммы Михаила Чечетова. Только он работал, как дирижер, и указывал, за что нужно голосовать. Видимо, новые депутаты получат шпаргалки, где будет указан номер законопроекта и кнопка - красная или зеленая.

- Но еще хотелось бы поговорить о декларациях. Сейчас много людей, которые хотят понять, за кого голосовать, не имеют возможности увидеть декларацию кандидата - чем этот человек занимался, каким имуществом владеет. Есть доступ к декларациям тех лиц, которые были на государственной службе, или уже были народными депутатами. Почему не подавались декларации? Почему они не обнародованы? Среди самовыдвиженцев около 19% кандидатов являются безработными. Это около 330 человек. И здесь вопрос: что происходит?

- Прежде всего, это большая ошибка украинского законодателя. То есть закон предусматривает предоставление декларации на всех выборах: ты баллотируешься в поселковый совет, в Верховную Раду, на пост президента - ты обязан показать свою декларацию. Но касаемо внеочередных выборов законодатель просто забыл указать этот пункт. И поэтому мы сейчас имеем, по моему мнению, неравные условия.

Вот к примеру. Лидеры списков: Владимир Гройсман подавал декларацию? Как премьер-министр - да. Юлия Тимошенко - да. Петр Порошенко - да. В то же время представители других политических партий, которые баллотируются, декларации не подали. И мы получили неравные условия. Потому что общество должно иметь полную информацию о состоянии, об офшорных фирмах, о бизнесе жен и родственников и тому подобное. То есть все должны быть в равных условиях. Но закон этого не предусматривает, и поэтому остается просто призвать лидеров списков и первые десятки: пожалуйста, обнародуйте свои декларации, это будет красивый шаг, и это будет свидетельствовать об уважении к действующему законодательству.

- Это нормально, когда безработные идут в политику? Здесь вопрос в том, а что вы уже сделали? Чем вы можете помочь стране?

- Меня удивляют не безработные, меня больше удивляют те люди, в отношении которых нельзя найти никакой информации.

Мы брали список "Слуги народа", эти исследования проводили многие СМИ, и десятки людей из проходного списка - мы не знаем, кто они. То есть эти люди не были общественными активистами, не боролись за парки и скверы, не помогали армии, не были волонтерами, не принимали активное участие в первом и втором Майдане. То есть не имеют четкой гражданской позиции. Я понимаю, что это может быть представитель юридической фирмы, который честно работал как юрист и не общался со СМИ. Но когда речь идет о десятках людей. Поэтому вопрос: почему политически неактивные граждане сейчас массово баллотируются?

Алексей Кошель: "меня удивляют не безработные, меня больше удивляют те люди, в отношении которых нельзя найти никакой информации" Фото: Евгений Котенко / Апостроф

- Какую явку избирателей вы ожидаете на парламентских выборах? До 15 июля есть время, когда можно сменить место регистрации. На сегодняшний день более 100 тысяч человек уже сменили место регистрации. Стоит ли ожидать высокую явку?

- Касаемо смены места регистрации, я считаю, нужны полноценные законодательные изменения для того, чтобы украинцы не унижались, не стояли в очередях, чтобы поменять место регистрации. То есть нужно провести полноценную реформу этого постсоветского механизма прописки. И соответствующие законодательные изменения уже есть в парламенте, они прошли парламентский комитет. Я думаю это задача парламента следующего созыва. То есть регистрацию нужно получать путем сообщения. Немецкий, канадский принцип - очень упрощенный механизм регистрации.

Высокой явки не стоит ожидать. Потому что президент сделал ошибку, приняв указ о роспуске парламента, а парламент сделал ошибку, фактически согласившись на этот указ. Июль-август - это худшие месяцы для проведения избирательной кампании.

Мы уже получили результат: шоу, концерты. Вместо дискуссий, вместо идей, программ, стратегий, разговоров о логике реформ, первоочередных шагах в украинском парламенте. Мы получили сверхнизкое качество избирательной кампании. И в августе мы получим проблему: часть избирателей будет в Бердянске-Одессе, кто-то - за рубежом. Я не думаю, что кто-то будет менять место регистрации, чтобы у пляжа в Бердянске искать избирательный участок.

У многих избирателей будет отсутствовать мотивация. Это может быть небольшой проблемой для "Слуги народа". Потому что, если партия является лидером, если партия все равно проходит с большим отрывом, то особой мотивации прийти на избирательный участок, особенно для молодого избирателя, нет. Поэтому сейчас социологи показывают готовность принять участие в выборах около 70%. На самом деле, показатель будет значительно ниже, думаю, в рамках 50%.

- Чтобы вы посоветовали избирателям, которые еще не определились с тем, за кого хотят голосовать, чтобы сделать правильный выбор и не жалеть о нем?

- Открыть сайт Центральной избирательной комиссии и почитать программу политической партии. Или на сайте парламента. И многие избиратели будут удивлены и разочарованы. Многие будут просто шокированы. Потому что, с одной стороны, партия предлагает дешевые тарифы, а с другой - предлагает провести ревизию закона о языке, законодательства о деятельности церковных организаций в Украине, законодательства о декоммунизации и тому подобное.

Не обращайте внимания на лозунги. Все политики говорят вам о том, что завтра мы будем счастливы. Мы не будем счастливы. Политики должны предложить четкий, логический, понятный план действий, каким образом будет работать законодательный орган ближайшие 5 лет. И, если вы видите просто общие слова: "деолигархизация", "деоффшоризация", борьба с коррупцией, "мы будем ломать руки", "будем все менять"... Этому верить не нужно. Нужно верить логике, где есть четкие предложения, четкие шаги, каким образом это будет сделано. То есть читать программы и меньше доверять телевизионной рекламе.