ЦИК впервые показала фото всех мажоритарщиков: есть даже Дарт Вейдер

Центральная избирательная комиссия обнародовала фото всех кандидатов в депутаты, которые баллотируются в мажоритарных округах.

Об этом сообщает общественное движение ЧЕСНО, которое и стало инициатором такого мероприятия.

"Такой шаг позволит не только увидеть фотографии лидеров гонки, но и лучше идентифицировать технических кандидатов и так называемых "клонов", которые могут исказить результаты волеизъявления граждан", - пояснили в организации.

Уточняется, что всего на сайте ЦИК доступны фото всех 3082 кандидатов, которые баллотируются на 199 избирательных округах.

Отметим, что в частности можно увидеть фото Дарта Викторовича Вейдера, который баллотируется в округе №135 в Одесской области.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Центральная избирательная комиссия в четверг, 11 июля, отменила регистрацию кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

Так, стало известно, что Куницкий имеет второе - израильское - гражданство. Кроме того, он проходил службу в армии Израиля.