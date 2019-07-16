Под Николаевом найден мертвым кандидат в нардепы

Во вторник, 16 июля, в городе Первомайск, Николаевской области, в боксе предприятия нашли застреленным кандидата в народные депутаты от "Оппозиционного блока", 56-летнего Василия Мосякина.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В боксе предприятия по улице Гвардейская охранники нашли тело 56-летнего директора, кандидата в народные депутаты Украины, с огнестрельным ранением. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с начальником Первомайского отдела полиции Андреем Гарастюком. Главная версия - самоубийство. Рядом с телом погибшего было охотничье ружье. Предварительно известно, что кандидат в нардепы произвел выстрел себе в область груди", – говорится в сообщении.

Правоохранители начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, как того требует процедура в подобных случаях. Сейчас продолжаются следственные действия. Все обстоятельства трагедии и ее причины устанавливаются.

На странице Мосякина в Facebook последний его пост появился около 13:00 16 июля.

"Для меня очень важна поддержка простых людей. Когда помогают школам, садикам, городу - это хорошо. В нынешних условиях очень сложно существовать... Однако получать поддержку и благодарность людей за те поступки, которые делал раньше, и не для самих людей, а в целом - вдвойне приятно. Помните добро, цените то, что дают, и думайте... Ваш выбор должен быть за надежных людей!", – написал кандидат.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", депутат от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук умер 19 июня в киевской квартире от огнестрельного ранения в голову.