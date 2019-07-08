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Что происходило с Тымчуком накануне самоубийства: новые подробности

понедельник, 08 июля 2019, 14:46
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В день гибели народный депутат, известный военный журналист Дмитрий Тымчук находился в состоянии сильной депрессии, из-за чего и застрелился.

Об этом сообщила следствию его гражданская жена, говорится в материалах судебного дела.

Женщина утверждает, что депутат достал пистолет и угрожал себя убить. Жена отговаривала Тымчука от попыток покончить жизнь самоубийством, однако около 12.00 мужчина застрелился.

В материалах указано, что в момент выстрела жена была в комнате рядом с Тымчуком.

По ее словам, депутат последнее время злоупотреблял спиртными напитками, даже пробовал кодироваться от зависимости.

В день гибели он утром начал употреблять алкоголь, отказался ехать на работу, находился в депрессии. Во время разговоров Дмитрий Тымчук высказывал суицидальные намерения.

О каких-либо конфликтах и долговых обязательствах погибшего она не знает.

Как известно, 19 июня в Киеве тело Тымчука нашли в собственной квартире. Прибывшие на место правоохранители установили, что известный военный журналист, координатор группы "Информационный сопротивление", получил огнестрельное ранение.

Напомним, что основной версией следствия о смерти народного депутата и военного Дмитрия Тымчука является самоубийство.

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