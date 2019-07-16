RU  UA  EN

вторник, 16 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.80
Меню
Политика

ТОП-20 лучших ресторанов Киева: итоги голосования

Новости

16 июля

15:49
Эпоха бедности прошла: на новом видео Зеленского заметили интересную деталь
15:46
Глава комиссии Киевсовета изменила свою позицию по созданию Музея на Подоле - СМИ
15:42
Депутат Киевсовета Шкуро выступил на стороне жителей Отрадного в вопросе защиты озера
15:41
Месси показал яркие формы супруги на отдыхе: фото
15:39
Хорошие лидеры на местах: в "Укрлендфарминге" пояснили принципы децентрализации внутри компании
15:34
​Стало известно, из каких стран Зеленский отзывает послов: список с фамилиями
15:31
Украине необходима комплексная государственная программа восстановления Донбасса - Игорь Рыбак
15:16
Один из лучших клубов Украины подписал сразу четыре новичка
15:14
Избили пенсионера: в СМИ рассказали о скандальном происшествии с кандидатом в депутаты Духно
15:13
Игра престолов в Киеве: соцсети взорвал предвыборный ролик с украинскими "героями"
15:10
Власть настраивает Запад против Украины, игнорируя атаки на журналистов - Рабинович
15:04
"Динамо" неожиданно избавилось от перспективного форварда
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украина и Россия договорились об обмене пленными: названы формула и сроки

вторник, 16 июля 2019, 13:40
переглянути новину українською

Украина и Российская Федерация предварительно договорились об обмене пленными в течение месяца.

Об этом во вторник, 16 июля, заявил заместитель председателя Офиса президента Украины (ОПУ) Вадим Пристайко, сообщает "Громадское".

По его словам, соответствующая договоренность достигнута на встрече внешнеполитических советников глав стран "нормандской четверки".

"В течение месяцы мы договорились осуществить обмен определенного количества наших пленников. Президент [Владимир] Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей. Наша задача: сейчас вернуть своих людей назад и разблокировать обмен "всех на всех", - отметил Пристайко.

Он добавил, что новая встреча советников лидеров "нормандской четверки" должна состояться в конце августа.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что скандальный политик Виктор Медведчук "договорился" об освобождении украинских военнопленных, одним из которых оказался дезертиром.

Также выяснилось, что пленный Максим Горяинов, про обмен которого якобы договорился с боевиками Виктор Медведчук, был водителем машины, на которой попали в плен семеро украинских военнослужащих.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киеве отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Четыре Зеленских, кандидат-уборщица и полный трэш в "серой зоне": как идет парламентская кампания на Донбассе

Зеленский войдет в историю Украины, если поборет одну из главных мафий страны - Агия Загребельская

"Химическая люстрация": сможет ли Зеленский заново очистить власть

Тройка с плюсом: как оценить пятилетний "роман" Украины и ЕС

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: