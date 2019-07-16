Украина и Россия договорились об обмене пленными: названы формула и сроки

Украина и Российская Федерация предварительно договорились об обмене пленными в течение месяца.

Об этом во вторник, 16 июля, заявил заместитель председателя Офиса президента Украины (ОПУ) Вадим Пристайко, сообщает "Громадское".

По его словам, соответствующая договоренность достигнута на встрече внешнеполитических советников глав стран "нормандской четверки".

"В течение месяцы мы договорились осуществить обмен определенного количества наших пленников. Президент [Владимир] Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. В принципе, мы не замыкаемся вокруг количества людей. Наша задача: сейчас вернуть своих людей назад и разблокировать обмен "всех на всех", - отметил Пристайко.

Он добавил, что новая встреча советников лидеров "нормандской четверки" должна состояться в конце августа.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что скандальный политик Виктор Медведчук "договорился" об освобождении украинских военнопленных, одним из которых оказался дезертиром.

Также выяснилось, что пленный Максим Горяинов, про обмен которого якобы договорился с боевиками Виктор Медведчук, был водителем машины, на которой попали в плен семеро украинских военнослужащих.