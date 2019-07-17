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Зеленский в Николаеве: онлайн трансляция визита и скандальные подробности

среда, 17 июля 2019, 12:59
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17 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Николаев, где уже успел поскандалить с местными чиновниками.

"Апостроф" следит за визитом главы государства в Николаев в онлайн-трансляции.

Также доступна онлайн видео трансляция:

У Зеленского в Николаеве уже состоялись переговоры с директором местного аэропорта Федором Барной (на фото ниже). Беседа проходила на повышенных тонах, а главной ее темой была достройка терминала.

"Вы хотите нам помочь, или нас построить тут всех?" - спросил Барна у Зеленского, после чего президент начал уходить.

"Извините! Я прошу вашей помощи, вы же приехали? Вы хотите через два года приехать, чтобы тут был аэропорт?", - сказал Барна в догонку.

Также Зеленский в Николаеве пообщался с Олегом Ярошевичем - главой в ОО "Авто-Евро-Сила". Стороны обсудили дальнейшие действия по доступной растаможке автомобилей на иностранной регистрации.

"Досталось" от Зеленского исполняющему обязанности главы Николаевской областной государственной администрации Вячеславу Боню (на фото ниже), который после беседы с главой государства написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Все говорят: Лети в Николаев - это самый бандитский город. Это нормально? Люди нормальные. Чиновники ведут себя, как бандиты, что тут не понятно?, - сказал Владимир, обращаясь к Боню.

Сам Бонь сказал журналистам, что не планировал работать в команде Зеленского.

"А зачем вы работаете? Так напишите заявление! Все, порешали. Так же тут в Николаеве? Порешали и порешали", - сказал президент.

Сам Зеленский признался, что у него нет определенной кандидатуры на должность руководителя области.

"Есть у вас хорошие парни? Есть у вас нормальные менеджеры, которые действительно подняли бизнес… Найдите!" - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель: речь шла о ситуации на Донбассе и освобождении украинских заложников.

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