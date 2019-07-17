Парубий резко ответил на призыв Зеленского созвать Раду: в сети ажиотаж

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий ответил на просьбу президента Владимира Зеленского о внеочередном заседании парламента и сослался на регламент.

Об этом Парубий написал на своей странице в Facebook.

"Как Председатель Верховной Рады Украины неуклонно придерживаюсь действующего законодательства. К чему призываю всех должностных лиц. Президент Украины Зеленский обратился ко мне с просьбой о созыве внеочередного заседания Верховной Рады Украины. Однако созыв такого заседания не предусмотрен законом, ведь Регламент Верховной Рады Украины предусматривает возможность созыва внеочередного пленарного заседания в неотложных случаях в период между пленарными заседаниями во время сессии Верховной Рады Украины", – подчеркнул Парубий.

По его словам, существует единственная предусмотренная законодательством возможность – созвать по требованию президента внеочередную сессию Верховной Рады.

"Обратился к Президенту с просьбой привести свое письмо в Верховную Раду в соответствие с требованиями Закона", – заключил Парубий.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", депутаты Верховной Рады Украины записали прощальное видео по случаю окончания своих полномочий.