Депутаты Рады выступили с яркой прощальной речью и спели гимн Украины: видео

Депутаты Верховной Рады Украины записали прощальное видео по случаю окончания своих полномочий. 11 июля - последний день работы парламента восьмого созыва.

Видео опубликовал на своей странице в Facebook фотограф Ян Доброносов.

С прощальной речью от имени всего парламента выступил его председатель - Андрей Парубий.

"Это были крутые годы того, что мы сделали, история это оценит. Когда я вспоминаю, как мы принимали декоммунизацию, церковные законы, принимали закон о языке, безвиз, к ним можно по разному относится, - 144 закона. Нас сегодня пытаются дискредитировать всеми силами и огромные средства массовой информации кидаются на то, чтобы дискредитировать этот состав, но история даст оценку нашей работе", - сказал он.

По словам Парубия, он и депутаты будут и дальше бороться за победу Украины на передовой.

"Это не завершает нашей каденции, мы будем бороться за все достижения, мы не дадим никому ликвидировать ни одного достижения, которого мы достигли", - закончил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский предложил люстрировать всех политиков, пришедших к власти после Майдана.