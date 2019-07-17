Агенты влияния: кого Зеленский назначает губернаторами

Президент Владимир Зеленский решил уволить почти всех губернаторов, назначенных по квоте Петра Порошенко. На эти должности назначались люди, лояльные к президенту, которые часто еще и становились "смотрящими" по области на время выборов. Но назначенцы Зеленского иногда вообще не имеют к нему никакого отношения. В том числе, и некоторые губернаторы, которых лоббировал не президент, а группы влияния в его окружении. О самых ярких личностях — в материале "Апострофа".

Назначению новых губернаторов предшествовал определенный конфликт. По процедуре президент должен подать кандидатуры новых глав областей в Кабинет министров, после чего, правительство должно утвердить их. Как позже писал вице-премьер министр Павел Розенко, перед голосованием многие министры возмущались представленными кандидатами, а сам Розенко требовал проведения публичной процедуры по региональным назначениям. Однако позже все восемь предложенных Зеленским губернаторов были поддержаны правительством, несмотря на то, что почти по каждой кандидатуре были возражения. В частности, это объясняется тем, что теперь нынешнему премьеру Владимиру Гройсману важно показать свою лояльность новому президенту.

Однако кандидатуры новых губернаторов вызвали возражения не только у членов Кабинета министров, но и у общественности. Почти вся кадровая политика нового президента в последнее время вызывает недоумение, поскольку Зеленский не имеет политического опыта, а значит ориентироваться в своих назначениях ему приходится либо на тех, с кем он раньше работал — на условную группу "Квартала-95", либо на тех, кого рекомендуют знающие люди из его окружения. Больше всего в этих вопросах указывают на главу Офиса (Администрации) президента Андрея Богдана. С назначением губернаторов вышла почти та же история.

"Владимир (Зеленский) - человек без опыта в политике, но у него есть ряд людей, с которыми он пересекался по бизнесу, например. Оттуда и берутся многие назначения. Все это происходит без системы, но когда общество не воспринимает какие-то его кадровые решения, то он идет на принцип и специально не снимает человека. Он же президент и хочет влияния", - комментирует один из собеседников, близких к команде Зеленского.

В одном из своих интервью Андрей Богдан объяснил, что ранее команда Владимира Зеленского выступала за идею выбора глав областей путем референдума. Но до начала внеочередных парламентских выборов этого сделано не было. "Есть вариант через год это совместить с местными выборами", – сказал Богдан. По его словам, все предложенные кандидаты были отобраны HR-специалистами. Но это не помогло уберечь этот процесс от скандалов.

Например, один из предложенных кандидатов — на место главы Одесской облгосадминистрации - бизнесмен Андрей Андрейчиков. По словам Павла Розенко, именно эта кандидатура вызвала больше всего споров на заседании Кабмина. Андрейчиков имеет бизнес структуру, которая является оператором рынка металлолома в Украине. Он также возглавляет общественную организацию "Ассоциация вторичных металлов и ресурсов". Бизнес-партнер Андрейчикова - известный в Одессе предприниматель Алексей Козаченко. Козаченко связывают с народным депутатом от БПП Геннадием Чекитой. Но не только с ним. Больше всего возмущений возникло из-за того, что Андрейчиков, по словам одесских активистов, сотрудничал со сбежавшим в Россию одесским сепаратистом и лидером партии "Родина" Игорем Марковым. На эти обвинения уже успел отреагировать и сам Зеленский, сказав, что ничего не знает о таких связях и попросил дать ему доказательства.

Собеседники "Апострофа" объясняют это назначение гораздо проще — Андрейчиков давний знакомый и бизнес-партнер Зеленского, который кроме всего прочего, еще и спонсировал президентскую кампанию Зеленского в Одессе. "Они давно знакомы по бизнесу, пересекались на тусовках "Квартала". Он спонсировал его кампанию, Зеленский давно с ним общается на "ты". Но его окружение не сильно хочет, чтобы он шел в губернаторы, он человек из бизнеса и привык вести образ жизни немного другой — вставать в 12 дня, а на этой должности нужно другое",- комментирует собеседник. По его словам, кампанию против Андрейчикова поддерживает и бывший губернатор Одесской области Максим Степанов, уволенный еще Петром Порошенко. "Шаталова (и.о одесского губернатора Светлана Шаталова, - "Апостроф) это человек Степанова, и он не хочет, чтобы ее смещали. Главы районов вообще до сих пор ждут, что сам Степанов может вернуться",- прокомментировал собеседник "Апострофу".

В Киевской области Зеленский уже представил нового губернатора. Им стал Михаил Бно-Айриян. До своего назначения он работал в "Укрэнерго". Еще раньше он почти три года был советником Константина Грищенко, когда тот стал вице-премьером. Есть одна немаловажная деталь: Айриян был одногруппником лидера партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова. Сразу несколько собеседников "Апострофа" сообщили, что именно Разумков и лоббировал эту кандидатуру. Также говорят и про определенное отношение нового губернатора к Виктору Медведчуку. По информации "Апострофа", его связывают родственные связи с бывшим губернатором Киевской области Александром Горганом, которого в свое время также неоднократно называли "человеком Медведчука".

Еще один кандидат в губернаторы — по Черкасской области предприниматель Игорь Шевченко. Предприниматель является конечным бенефициаром ООО "Легкий экспорт плюс" (Украина) и ЧП "Гермес – Шевченко Игорь" (Италия). Согласно декларации Шевченко, он владеет также земельными участками и квартирой в России. По словам собеседников "Апострофа", в Черкассах Шевченко хорошо известен в узких кругах, поскольку у него есть определенное криминальное прошлое. "Он близок к черкасскому бизнесмену, а на самом деле, местному криминальному авторитету Андрею Бородаю. Тот его и продвинул", - прокомментировал "Апострофу" собеседник, знакомый с ситуацией в Черкассах.

На Львовскую область Зеленский, путем создания опроса в Facebook, предложил адвоката Маркияна Мальского. "Хочу узнать ваше мнение об этих кандидатах",- написал тогда президент. И среди них как раз и был юрист Мальский. Он также руководитель Западноукраинской ячейки крупной юридической компании Arzinger. В этой компании работал также небезызвестный адвокат и бывший заместитель генпрокурора Виталий Касько. Два собеседника "Апострофа" сообщили, что Мальский — это кандидатура Андрея Богдана - максимально компромиссная фигура для всех. "Ранее на Львовскую область прочили менеджера Ахметова Шмыгаля (Денис Шмыгаль, заместитель генерального директора ПАО "ДТЭК Западэнерго", - "Апостроф"), но позже решили, что Мальский будет лучше устраивать всех, он не конфликтный и умеет находить компромиссы. Шмыгаля отправят в Ивано-Франковскую область",- прокомментировал "Апострофу" один из нардепов, знакомых с ситуацией.

Интересная ситуация сложилась в Днепропетровской области. Зеленский официально не предложил туда кандидата в губернаторы. Сейчас исполняющим обязанности назначен Дмитрий Батура — бывший заместитель главы ОГА. Он же является давней креатурой нардепа от БПП Андрея Павелко. Но, как рассказал "Апострофу" информированный источник, после выборов новым главой ОГА может стать экс-нардеп днепрянин Святослав Олийнык, очень близкий к бизнесмену Игорю Коломойскому. "Против этого назначения выступает Богдан, у них давняя антипатия, но думаю, Игорь Валерьевич найдет аргументы за", - комментирует источник.

Интересная судьба может ожидать Киев. Здесь ведется борьба за сферы влияния. В команде Зеленского хотят назначить главой КГГА гендиректора телеканала 1+1 Александра Ткаченко, который к тому же, находится в первой десятке списка партии "Слуга народа". Ранее все было только на уровне слухов, но позже Виталий Кличко, который сейчас является и мэром и главой КГГА одновременно, сам подтвердил эту информацию. "Президент подтвердил слухи, которые ходят давно. О разделении полномочий в управлении столицей. Председатель КГГА - его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека",- заявил Кличко. По словам одного из приближенных к Кличко, он уже дважды встречался по этому поводу с Зеленским, но урегулировать вопрос не удалось. И вполне возможно, что уже в ближайшее время, Кличко станет "свадебным генералом", а реально управлять Киевом будет близкий к Зеленскому и Коломойскому медиа-менеджер.