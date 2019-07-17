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Зеленский ввел изменения в службу в армии во время войны

среда, 17 июля 2019, 10:43
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17 июля президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Как говорится на сайте главы государства, при введении военного положения в населенные пункты отправят военнослужащих с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

Замещение должностей военнослужащими

Замещение будет осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях, которые подлежат замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и командного состава правоохранительных органов. Перечень должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими, утвержден главой государства.

Командировки и отзыв военнослужащих из военных администраций

Они осуществляются приказами начальника Генштаба. При необходимости глава Генштаба может отозвать из военной администрации командированных военнослужащих.

Командированные военнослужащие освобождаются от должностей в военных администрациях и вновь направляются в его распоряжение в следующих случаях:

  • прекращения или отмены военного положения;
  • завершения выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности;
  • невыполнения военнослужащим обязанностей на занимаемой должности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились новые фотожабы на президента Украины Владимира Зеленского и последние события, связанные с ним.

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