Зеленский ввел изменения в службу в армии во время войны

17 июля президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины.

Как говорится на сайте главы государства, при введении военного положения в населенные пункты отправят военнослужащих с сохранением на военной службе без исключения из списков личного состава.

Замещение должностей военнослужащими

Замещение будет осуществляется в соответствии с перечнем должностей в военных администрациях, которые подлежат замещению военнослужащими воинских формирований, лицами рядового и командного состава правоохранительных органов. Перечень должностей, которые могут быть замещены такими военнослужащими, утвержден главой государства.

Командировки и отзыв военнослужащих из военных администраций

Они осуществляются приказами начальника Генштаба. При необходимости глава Генштаба может отозвать из военной администрации командированных военнослужащих.

Командированные военнослужащие освобождаются от должностей в военных администрациях и вновь направляются в его распоряжение в следующих случаях:

прекращения или отмены военного положения;

завершения выполнения задач в интересах обороны государства и его безопасности;

невыполнения военнослужащим обязанностей на занимаемой должности.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появились новые фотожабы на президента Украины Владимира Зеленского и последние события, связанные с ним.