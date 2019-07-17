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Остерегайтесь аферистов: появились новые яркие фотожабы с Зеленским

среда, 17 июля 2019, 10:05
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В сети появились новые фотожабы на президента Украины Владимира Зеленского и последние события, связанные с ним.

Так, украинцы высмеяли обращение главы государства к избирателям, чтобы те не перепутали политическую силу "Слуга народа" с другими организациями, которые носят аналогичное название. Свое видеообращение глава государства записывал за рулем автомобиля марки Tesla.

Не оставили без внимания пользователи социальных сетей и купание Зеленского в Черном море во время визита в Одессу.

Также в сети высмеяли кортеж главы государства, который еще не будучи президентом говорил, что не собирается им пользоваться.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ранее стало известно, на чьи деньги Зеленский увидел Ниагарский водопад.

Кроме того, подробнее о визите президента Украины Владимира Зеленского в Канаду, читайте в материале "Апострофа": О чем Зеленский договорился с премьером Канады.

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