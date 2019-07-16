Пиарщики Зеленского допустили почти 20 ошибок в одном тексте

Пиарщики президента Украины Владимира Зеленского допустили почти 20 ошибок в одном тексте, что не осталось без внимания пользователей сети.

Соответствующий пост был размещен на странице "Команда Зеленского" в Facebook.

Так, в публикации речь шла о том, как правильно оформить резюме, в частности, упоминалась и недопустимость ошибок.

Ошибки в посте пиарщиков на своей странице в Twitter показал Михаил Голуб.

Стоит отметить, что пост на странице "Команда Зеленского" уже исправлен, но проверить, что ошибки в нем были, можно, просмотрев историю правок.

Как сообщал "Апостроф", ранее Зеленский в красных труселях озадачил сеть новым шоу в Одессе.

Также сети взбудоражило "солнечное" фото Зеленского в подсолнухах.