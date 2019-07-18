Украинские паспорта для заграницы: Зеленский придумал ответ на действия Путина на Донбассе

У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на новости о продлении ареста 24 украинским морякам в России, а также на указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.
Как говорится в сообщении Офиса президента Украины, Киев воспринял эти известия "с грустью и негодованием".
У Зеленского считают, что указ Путина создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.
"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод у себя на родине.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский раскрыл детали переговоров с Путиным