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Украинские паспорта для заграницы: Зеленский придумал ответ на действия Путина на Донбассе

четверг, 18 июля 2019, 06:54
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У президента Украины Владимира Зеленского отреагировали на новости о продлении ареста 24 украинским морякам в России, а также на указ президента РФ Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

Как говорится в сообщении Офиса президента Украины, Киев воспринял эти известия "с грустью и негодованием".

У Зеленского считают, что указ Путина создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса.

"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, которые стремятся присоединиться к развитию своей исторической родины", - говорится в сообщении.

Кроме того, президент поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод у себя на родине.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский раскрыл детали переговоров с Путиным

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