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Со стиралками и обогревом: Зеленский показал мобильное жилье для бойцов на передовой

пятница, 19 июля 2019, 14:22
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Президент Украины Владимир Зеленский посетил презентацию жилых модулей для военнослужащих первой и второй линии обороны на Донбассе.

Как сообщает "Укринформ", модули оборудованы необходимой бытовой техникой, туалетом и душем.

“Была задача улучшить условия для наших ребят, и не только для парней, для всех, кто помогает нашей армии, улучшить условия... Здесь подготовлены такие мобильные домики для военных, там все есть самое главное: есть кондиционеры, есть подогрев-печка на зиму, там есть отдельные мобильные прачечные”, - сказал Зеленский.

В каждом таком модуле могут размещаться от 4 до 6 военнослужащих. Строить такие городки будут отечественные компании.

Первые жилые контейнеры будут отправлены в зону проведения ООС в ближайшие дни.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская армия нанесла удар по позициям боевиков с корректировкой огня с воздуха с помощью беспилотников в пригороде Горловки, Донецкая область.

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Раздел: Политика Тема: Киевская власть
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