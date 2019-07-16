Полет над "гнездом" врага: появилось видео мощного удара ВСУ по боевикам

Украинская армия нанесла удар по позициям боевиков с корректировкой огня с воздуха с помощью беспилотников в пригороде Горловки, Донецкая область.

Об этом у себя на странице в Facebook написал волонтер Юрий Мысягин.

Он отметил, что операцию успешно провела пехота 53-й бригады ВСУ. Для этого понадобилось два вылета БПЛА – для обзора местности и разведки позиций противника.

"Пригород Горловки. Сначала пролетели над позицией противника повыше. Присмотрелись. И что увидели? Окопы, окопы - десятки метров. Занятые дома, из которых давно выгнали местных, превращены в наблюдательные пункты, КСП взводов и небольшие склады боеприпасов. Пролетели второй раз, уже на низкой высоте. Присмотрелись внимательней. Оценили все позиции противника. Все. И окопы, и постройки, и склады, и жилища.

Потом отвели дрон на безопасное расстояние и ... Все по целям. Корректировка с воздуха, позволяет не расходовать попусту боеприпасы. Несколько минут и операция завершена. Пехота 53-й бригады отличилась", - пишет он.

Также Мысягин рассказал о роли дрона в этой операции и подчеркнул важность их использования в современных военных конфликтах.

"Вот поэтому мы и поставляем дроны в армию. Без них не проходит не одна подобная ответная операция. Они глаза нашей армии в небе", - подчеркнул волонтер.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ООС на Донбассе на передовых позициях Светлодарской дуги ликвидировали беспилотник (БПЛА) оккупантов.