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Три попадания из трех: появилось видео удара ВСУ по "дачным" домикам боевиков ДНР

среда, 17 июля 2019, 12:45
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Фото: Юрий Мысягин\Facebook

Украинский волонтер Юрий Мысягин рассказал об удачной операции ВСУ на Донбассе, под Горловкой.

Об этом он написал в Facebook.

"Три из трех легли прямо по цели. А второй точно в "десятку". А вы говорите, что армия не работает. Работает еще и как. И так каждый день и по всей линии фронта. Это до нас, гражданских доходит от силы 10-20 % того, что на передовой сейчас происходит. Каждый день столкновения. Наберите любое подразделение на передовой, на любом участке и на вопрос как дела, или как обстановка, вам всегда ответят: "Работаем, спокойно не сидим". Тишины нет нигде", - рассказал волонтер.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ООС на Донбассе на передовых позициях Светлодарской дуги ликвидировали беспилотник (БПЛА) оккупантов.

Также появилось видео мощного удара ВСУ по боевикам.

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