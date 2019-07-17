Три попадания из трех: появилось видео удара ВСУ по "дачным" домикам боевиков ДНР

Украинский волонтер Юрий Мысягин рассказал об удачной операции ВСУ на Донбассе, под Горловкой.

Об этом он написал в Facebook.

"Три из трех легли прямо по цели. А второй точно в "десятку". А вы говорите, что армия не работает. Работает еще и как. И так каждый день и по всей линии фронта. Это до нас, гражданских доходит от силы 10-20 % того, что на передовой сейчас происходит. Каждый день столкновения. Наберите любое подразделение на передовой, на любом участке и на вопрос как дела, или как обстановка, вам всегда ответят: "Работаем, спокойно не сидим". Тишины нет нигде", - рассказал волонтер.

Как сообщал "Апостроф", ранее бойцы ООС на Донбассе на передовых позициях Светлодарской дуги ликвидировали беспилотник (БПЛА) оккупантов.

Также появилось видео мощного удара ВСУ по боевикам.