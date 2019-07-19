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У Зеленского высказались про хороших россиян и скандал с сериалом "Сваты"

пятница, 19 июля 2019, 11:14
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В команде президента Украины Владимира Зеленского выступают против преследования артистов, которые выступают в России.

Как заявил в интервью изданию LB.ua помощник главы государства Сергей Шефир, он выступает также и против преследования людей за посещение Крыма.

"Я не поддерживаю преследование артистов. Таких, как Пореченков или Охлобыстин - да, оно и понятно, точно нужно преследовать. Но когда нападают на нормальных людей… Хотя бы Добронравова, которого я знаю лично", - сказал он.

По словам Шефира, то, что актер Федор Добронравов (актер сериала "Сваты") высказался о Крыме, так как его спровоцировали.

"Представьте, что вы встретились со знакомым допустим в ресторане, ведете светскую беседу, спокойно себе отдыхаете, а тут к вам кто-то подходит с формулировкой: "О, ты же актер-пародист, а ну, давай, пошути!". Причем не важно какой вопрос задается, но сама подача, подход, это раздражает, выбивает из колеи", - сказал он.

По словам Шефира, многие люди, которые поехали в Крым незаконно, даже не знали, что нарушают законы.

"Мы сейчас говорим не о законе, а о другом месседже. Да, я считаю, что прекращать общение нормальных людей между собой нельзя. Я не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники. Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что назван размер гонорара, который получал Зеленский за концерт.

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