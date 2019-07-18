Назван размер гонорара, который получал Зеленский за концерт

Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал о том, сколько глава государства зарабатывает на концертах "95 квартала".

В интервью изданию LB.ua Шефир отметил, что сумма варьируется в районе тысячи долларов.

"50% отходит на студию, сопровождающий ансамбль, аренду и 50% - на творческий коллектив, включая и авторов. Допустим, гонорар составляет 20 тысяч. Если труппа человек в десять и авторов человек 10-15, как эти 50% могут распределиться, вы полагаете? Распределите 10 тысяч на 10 актеров и 15 авторских групп – сколько получит Зеленский? Тысячу!" - сказал он.

При этом помощник президента добавил, что сумма может быть большей или меньшей в среднем на 200 долларов.

Также Шефир добавил, что не видит ничего плохого в том, что президент может принять участие в концерте "95 квартала".

"Я считаю, что это нормально. …Вы не понимаете нашу психологию просто", - резюмировал он.

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