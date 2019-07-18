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Что будет с Зеленским после ухода с поста: в ОПУ сделали интересное заявление

четверг, 18 июля 2019, 10:17
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Команда президента Украины Владимира Зеленского после возможного ухода от власти вновь займется кинопроизводством, но уже с прицелом на большие международные награды.

Об этом заявил первый помощник главы государства Сергей Шефир в интервью LB.

"Квартал" - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли, чтоб сделать что-то важное для страны. То, чем мы занимаемся сейчас, не есть любимым делом, хотя мы и подходим к этому со всей ответственностью… Мы хотим делать большое кино. Вообще наша мечта - это "Оскар", - заявил он.

Чиновник отметил, что сам действующий президент в производстве будущих картин мог бы заняться продюсированием, поскольку имеет огромный опыт в этой отрасли. По поводу продолжения актерской карьеры Владимира Зеленского его первый помощник не высказал уверенности.

"Владимир Александрович уже давно не просто актер, а продюсер с большой буквы. Он сценарист, организатор, движок - паровозик, который двигает вагончики. Быть ему или не быть актером после президентства - вопрос, на который мне самому интересно услышать ответ. Но я уверен, что он сможет остаться продюсером и создавать большое хорошее кино", - уточнил Шефир.

Как сообщал "Апостроф", ранее первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал о том, сколько глава государства зарабатывает на концертах "95 квартала".

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