Войны не будет: в России рассказали, что Путин задумал против Украины

Президент Российской Федерации Владимир Путин задумал новую подлость против Украины - Кремль всеми возможными способами будет противодействовать реформам в стране.

Такое мнение высказал "Апострофу" российский оппозиционер Константин Боровой.

По его словам, военного вмешательства в украинские парламентские выборы не ожидается, поскольку это тяжелый план, который нужно "вынашивать": наступления без артподготовки не бывает.

"Но, насколько я чувствую, Россия очень активно участвует в этих выборах, в противодействии любым возможным реформам - это и финансирование, и огромная агентурная сеть, которая все еще существует в Украине. Она представлена и спецслужбами, и частично - армией, и чиновниками, и многими политическими структурами. Кремль финансирует эти сети, поддерживает информационно в ходе пропагандистской кампании. Это более эффективно, чем военное наступление", - подчеркнул Боровой.

Он добавил, что цель России - не допустить создания ситуации, которая возникла в Грузии, где парламент и исполнительная власть совместно проводили очень радикальные реформы и показывали всему остальному постсоветскому пространству, что реформы возможны, возможно победить коррупцию, клановую структуру общества в стране.

"Украина устала от отсутствия реформ, от вечного хождения по кругу. Меняется власть, меняются президенты, но суть не меняется - та же коррупция, неэффективность, олигархи, преступные связи между олигархами и политической системой. Народ Украины хочет это разрушить. У [президента Украины Владимира] Зеленского пока получается это очень слабо. Призыв принять закон о незаконном обогащении депутаты не поддержали. Сейчас Зеленский делает все возможное, чтобы в Раде возникла коалиция реформ", - подытожил политик.

Больше читайте в материале "Апострофа": "Вмешательство России в выборы: у Путина есть более опасный сценарий, чем военный".